СЕГОДНЯ 05:31 2019-04-03T05:31:19+03:00

Погода на Ямале 3 апреля: местами пройдет небольшой снег Фото: Анна Полякова

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, пасмурно, периодически снег, ветер западный 11 м/с.

В Ноябрьске около ноля градусов, переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер 8 м/с.

В Новом Уренгое -5 градусов, пасмурно, без осадков, ветер западный 10 м/с.

В Надыме -1 градус, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег, ветер западный 10 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер западный 10 м/с.

В Тарко-Сале -2 градуса, пасмурно, поздно вечером пойдет снег, ветер западный 8 м/с.

В Муравленко -1 градус, переменная облачность, без осадков, ветер западный 9 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, кратковременный снег – во второй половине дня, ветер западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU