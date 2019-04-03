Погода на Ямале 3 апреля: местами пройдет небольшой снег
В среду, 3 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, пасмурно, периодически снег, ветер западный 11 м/с.
В Ноябрьске около ноля градусов, переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер 8 м/с.
В Новом Уренгое -5 градусов, пасмурно, без осадков, ветер западный 10 м/с.
В Надыме -1 градус, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег, ветер западный 10 м/с.
В Губкинском -2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер западный 10 м/с.
В Тарко-Сале -2 градуса, пасмурно, поздно вечером пойдет снег, ветер западный 8 м/с.
В Муравленко -1 градус, переменная облачность, без осадков, ветер западный 9 м/с.
В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, кратковременный снег – во второй половине дня, ветер западный 9 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU