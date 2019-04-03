2019-04-03T05:31:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 3 апреля: местами пройдет небольшой снег

Температура воздуха -1 ... -5 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 3 апреля: местами пройдет небольшой снегПогода на Ямале 3 апреля: местами пройдет небольшой снегФото: Анна Полякова
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В среду, 3 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -3 градуса, пасмурно, периодически снег, ветер западный 11 м/с.

В Ноябрьске около ноля градусов, переменная облачность, без осадков, юго-западный ветер 8 м/с.

В Новом Уренгое -5 градусов, пасмурно, без осадков, ветер западный 10 м/с.

В Надыме -1 градус, пасмурно, ближе к ночи пойдет снег, ветер западный 10 м/с.

В Губкинском -2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер западный 10 м/с.

В Тарко-Сале -2 градуса, пасмурно, поздно вечером пойдет снег, ветер западный 8 м/с.

В Муравленко -1 градус, переменная облачность, без осадков, ветер западный 9 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, кратковременный снег – во второй половине дня, ветер западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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