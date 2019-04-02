Надымчанин признался в убийстве женщины

2 Апр 16:23 2019-04-02T16:25:30+03:00

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Полицейские Надымского района раскрыли убийство женщины. Труп несчастной 29 марта обнаружил ее знакомый. Он обратился с заявлением в полицию, рассказав о жуткой находке в ее квартире.

Личность причастного установили в ходе реализации следственно-оперативных мероприятий. Им оказался ранее не судимый надымчанин 1962 года рождения.

Изъяты вещественные доказательства, указывающие на его причастность к совершенному преступлению, сообщили в УМВД России по ЯНАО. Задержанный дал признательные показания.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Фигуранта заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU