2 Апр 15:55 2019-04-02T15:56:53+03:00

Ямал лидирует по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год Фото: правительство ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Открытость ямальских бюджетных данных за 2018 год оценили на федеральном уровне. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России подвёл итоги рейтинга субъектов РФ. ЯНАО вновь в первой группе.

Напомним, оценка регионов РФ ежегодно осуществляется НИФИ по заказу министерства финансов РФ. Определяющим критерием становится доходчивая и понятная информация о бюджетных данных, размещённая в открытом доступе в интернете. Кроме того, оценивается её полезность, доступность и актуальность.

По итогам 2018 года ЯНАО вошёл в число субъектов РФ с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных», что соответствует первой (высшей) группе.

- Каждый ямалец может ознакомиться с полной и доступной информацией о формировании бюджета автономного округа, о его исполнении, о приоритетах расходования бюджетных средств и т.д. Высокая оценка экспертов НИФИ в очередной раз подтвердила, что мы с этой задачей справляемся успешно, - прокомментировала замгубернатора, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

ИСТОЧНИК KP.RU