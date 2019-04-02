2019-04-02T15:56:53+03:00
Экономика

Ямал лидирует по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год

Эксперты оценили полезность, доступность и актуальность информации
Анна Полякова
Поделиться:
Ямал лидирует по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год Фото: правительство ЯНАОЯмал лидирует по уровню открытости бюджетных данных за 2018 год Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

Открытость ямальских бюджетных данных за 2018 год оценили на федеральном уровне. Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России подвёл итоги рейтинга субъектов РФ. ЯНАО вновь в первой группе.

Напомним, оценка регионов РФ ежегодно осуществляется НИФИ по заказу министерства финансов РФ. Определяющим критерием становится доходчивая и понятная информация о бюджетных данных, размещённая в открытом доступе в интернете. Кроме того, оценивается её полезность, доступность и актуальность.

По итогам 2018 года ЯНАО вошёл в число субъектов РФ с «очень высоким уровнем открытости бюджетных данных», что соответствует первой (высшей) группе.

- Каждый ямалец может ознакомиться с полной и доступной информацией о формировании бюджета автономного округа, о его исполнении, о приоритетах расходования бюджетных средств и т.д. Высокая оценка экспертов НИФИ в очередной раз подтвердила, что мы с этой задачей справляемся успешно, - прокомментировала замгубернатора, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надымчанин признался в убийстве женщины
В Тазовском районе судят распространителя наркотиков собственного производства
В Новом Уренгое откроют новый профильный класс для будущих тележурналистов
В Салехарде изменятся маршруты четырех автобусов
Мошенник оставил новоуренгойца без денег и колес
Учёные предлагают расширить на Ямале мониторинговую сеть Росгидромета
Новоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда
Победители конкурса «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Зимние виды спорта в Лабытнанги выведут на новый уровень
Жительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров
Геологи привезли для кочевников сеяхинской тундры продуктовые наборы
Дорожники восстанавливают зимник Уренгой – Красноселькуп
Tele2 подводит итоги технического развития в ЯНАО
Разъяренный новоуренгоец, разбивший кувалдой машину на парковке, оказался «артистом»
Жителей Ноябрьска предупреждают об усилении ветра
Новоуренгоец заплатили 70 тысяч рублей за виртуальный автомобиль
В Лабытнанги ко Дню города откроют бассейн и ледовый корт
Новоуренгойцы победители во Всероссийском кадетском сборе
Скандалиста, устроившего драку с полицейским в Салехарде, будут судить
Аэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание
Днем на ямальские зимники пропускают только легковушки
Погода на Ямале 2 апреля: ожидаются метели при северо-западном ветре
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум - 2019
На Ямале стартовала смена для активистов Российского движения школьников
В Новом Уренгое вычислили мошенника, вербовавшего в террористы
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладок