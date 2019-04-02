2019-04-02T15:38:06+03:00
Происшествия

В Тазовском районе судят распространителя наркотиков собственного производства

«Химика» задержали в Тюмени
Анна Полякова
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В Тазовском районе судят распространителя наркотиков собственного производства Фото: 89.мвд.рфВ Тазовском районе судят распространителя наркотиков собственного производства Фото: 89.мвд.рф
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На Ямале ждет суда наркодилер за сбыт в Тазовском районе крупной партии наркотиков. Его задержали в Тюмени. При этом в ходе обыска у него дома изъяли крупную партию запрещенных веществ. Также в поселке Тазовский обнаружены 26 «закладок», которые сбытчик намеревался сбыть бесконтактным способом.

Задержанным оказался 40-летний мужчина, который с 2017-2018 гг. изготавливал наркотические вещества для дальнейшего сбыта.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более 300 граммов, что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные в крупном размере». Наказанием за преступление может стать 20 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по ЯНАО.

Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время материалы переданы в суд для вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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