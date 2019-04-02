2019-04-02T15:06:50+03:00
Общество

В Новом Уренгое откроют новый профильный класс для будущих тележурналистов

К подписанию соглашения стороны шли целый год
Анна Полякова
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В Новом Уренгое откроют новый профильный класс для будущих тележурналистов Фото: yanao.ruВ Новом Уренгое откроют новый профильный класс для будущих тележурналистов Фото: yanao.ru
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В Новом Уренгое обучать тележурналистике начнут со школьной скамьи. Соглашение о создании корпоративного СМИ-класса подписали начальник департамента образования Михаил Терещенко и директор телерадиокомпании «Импульс» Алена Середина. Это первый подобный проект не только в Новом Уренгое, но и на Ямале.

К подписанию соглашения стороны шли целый год, прорабатывая детали. Новый корпоративный класс откроют 1 сентября на базе 17-ой школы. В нём будут обучаться первые 15 школьников. Занятия по профилю у старшеклассников будут вести журналисты, операторы и приглашённые специалисты – преподаватели профильных вузов.

Как отметил Михаил Терещенко, это будет погружение в сферу СМИ. И тогда ребёнок, пройдя через некоторую систему проб, определится со своим будущим выбором.

- У нас уже достигнуты договорённости с некоторыми федеральными каналами – наши дети и там будут проходить что-то наподобие стажировки, – подчеркнула директор телерадиокомпании.

Напомним, в Новом Уренгое успешно реализуется сетевая модель предпрофильного и профильного обучения – при поддержке потенциальных работодателей созданы и функционируют профильные классы: медицинский класс, кадетские, казачьи классы, железнодорожный класс, а также «Газпром-классы», «Запсибкомбанк-класс», «Сбербанк-класс», «Газпромбанк-класс», «Малая инженерная школа», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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