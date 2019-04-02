В Салехарде изменятся маршруты четырех автобусов

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-02T14:50:42+03:00

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В Салехарде внесут изменения в маршруты четырех автобусов. Новшество начнет действовать с 10 апреля. Как сообщили в администрации ямальской столицы, добавится новая остановка. В списке общественный транспорт под номерами - 3, 4, 4А, 5. Расписание останется прежним, сообщают в администрации города.

Движение автобусов с остановочного пункта мкр. Ямальский будет осуществляться с заездом на ул. З. Космодемьянской с остановкой на остановочном пункте ОВД. Далее общественный транспорт проследует по улице Губкина, с выездом на Броднева, а затем отправится по действующим маршрутам. В обратном направлении движение автобусов не поменяется.

ИСТОЧНИК KP.RU