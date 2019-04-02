2019-04-02T14:00:15+03:00
Происшествия

Мошенник оставил новоуренгойца без денег и колес

Ямалец оформил заказ на покупку через сайт
Анна Полякова
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Мошенник оставил новоуренгойца без денег и колесМошенник оставил новоуренгойца без денег и колесФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое мошенник выманил у горожанина более 27 тысяч рублей. Доверчивый мужчина после случившегося 29 марта обратился в полицию.

Выяснилось, что ямалец через сайт оформил заказ на покупку автомобильных дисков и покрышек. Администратор интернет-ресурса пояснил, что необходимо оплатить стоимость заказа в сумме 27 500 рублей. Мужчина перевел указанную сумму на счет злоумышленника, после чего тот перестал выходить на связь.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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