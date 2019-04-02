2019-04-02T13:38:55+03:00
Наука

Учёные предлагают расширить на Ямале мониторинговую сеть Росгидромета

Инициативу Научного центра изучения Арктики включат в итоговую резолюцию форума «Экология»
Анна Полякова
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Учёные предлагают расширить на Ямале мониторинговую сеть Росгидромета Фото: Научного центра изучения АрктикиУчёные предлагают расширить на Ямале мониторинговую сеть Росгидромета Фото: Научного центра изучения Арктики
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Ямальские учёные предлагают расширить мониторинговую сеть Росгидромета и создать в арктическом регионе станцию по оценке химического состава атмосферы. Такая инициатива Научного центра изучения Арктики будет включена в итоговую резолюцию форума «Экология».

В Москве он собрал более двух тысяч человек из 75 регионов России и 20 иностранных государств. Форум был организован для открытого диалога между властью, бизнесом и обществом.

Сейчас на территории округа функционирует только одна станция в Салехарде, где осуществляется определение ограниченного количества показателей. Необходимо расширить спектр измеряемых показателей. Речь идет о тяжелых металлах (поллютантов, основных загрязнителей окружающей среды) и стойких органических загрязнителях, считают в научном центре.

Второе предложение касается разработки нормативов качества окружающей среды с учетом арктических особенностей.

- Пока экологическое нормирование носит декларативный характер и не учитывает региональных особенностей, считает заведующая сектором эколого-биологических исследований, доктор биологических наук Елена Агбалян.

Кроме того, по ее словам, существующие нормативы не учитывают такие эффекты как накопление, суммация загрязняющих веществ в окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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