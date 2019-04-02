2019-04-02T13:21:18+03:00
Происшествия

Новоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда

«Молчуну» грозит год лишения свободы
Анна Полякова
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Новоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда Фото: prokyanao.ruНовоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда Фото: prokyanao.ru
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В Новом Уренгое будут судить местного жителя, который умолчал о вербовщике в террористы. В августе 2017 года ямалец присутствовал при специфических беседах. Северянин уговаривал уехать в Сирийскую Арабскую Республику и вступить в террористическую организацию «Исламское государство». Теперь вербовщик ждет суда за содействие террористической деятельности.

Как выяснилось, поддавшись уговорам, двое новоуренгойцев предприняли попытку вступить в ряды международной террористической организации, однако были задержаны сотрудниками органов безопасности. На них завели уголовные дела за преступления против общественной безопасности.

Между тем, новоуренгоец, ставший свидетелем этих бесед, не сообщил в органы власти о вербовщике, склонявшем граждан к террористической деятельности. «Молчун» был привлечен к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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