Новоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда
В Новом Уренгое будут судить местного жителя, который умолчал о вербовщике в террористы. В августе 2017 года ямалец присутствовал при специфических беседах. Северянин уговаривал уехать в Сирийскую Арабскую Республику и вступить в террористическую организацию «Исламское государство». Теперь вербовщик ждет суда за содействие террористической деятельности.
Как выяснилось, поддавшись уговорам, двое новоуренгойцев предприняли попытку вступить в ряды международной террористической организации, однако были задержаны сотрудниками органов безопасности. На них завели уголовные дела за преступления против общественной безопасности.
Между тем, новоуренгоец, ставший свидетелем этих бесед, не сообщил в органы власти о вербовщике, склонявшем граждан к террористической деятельности. «Молчун» был привлечен к уголовной ответственности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU