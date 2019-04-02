Победители конкурса «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Шесть лауреатов премии «Семья Ямала» будут объявлены в торжественной обстановке в мае. Во время награждения победители получат сертификаты по 250 тысяч рублей.
В департамент социальной защиты населения ЯНАО поступили материалы на соискание премии от 39 семей. С этого года премия присуждается в шести номинациях. Это – «Многодетная семья года»; «Молодая семья года»; «Династия года»; «Опекунская (приёмная) семья года»; «Преодоление»; и впервые – «Золотая семья года».
Самой популярной номинацией в этот раз, как и в предыдущие годы, стала «Многодетная семья года»: представлено 12 семей. Напомним, премия «Семья Ямала» вручается с 2014 года.
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, материалы на лауреатов окружной премии в соответствующих номинациях направят для участия в четвёртом всероссийском конкурсе «Семья года». Подведение его итогов – в июле, а торжественное награждение семей-победителей предполагается в III декаде октября в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU