Победители конкурса «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-04-02T13:00:04+03:00

Шесть лауреатов торжественно наградят в мае 2019 года

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Шесть лауреатов премии «Семья Ямала» будут объявлены в торжественной обстановке в мае. Во время награждения победители получат сертификаты по 250 тысяч рублей.

В департамент социальной защиты населения ЯНАО поступили материалы на соискание премии от 39 семей. С этого года премия присуждается в шести номинациях. Это – «Многодетная семья года»; «Молодая семья года»; «Династия года»; «Опекунская (приёмная) семья года»; «Преодоление»; и впервые – «Золотая семья года».

Самой популярной номинацией в этот раз, как и в предыдущие годы, стала «Многодетная семья года»: представлено 12 семей. Напомним, премия «Семья Ямала» вручается с 2014 года.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, материалы на лауреатов окружной премии в соответствующих номинациях направят для участия в четвёртом всероссийском конкурсе «Семья года». Подведение его итогов – в июле, а торжественное награждение семей-победителей предполагается в III декаде октября в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU