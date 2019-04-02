Зимние виды спорта в Лабытнанги выведут на новый уровень

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-02T12:47:08+03:00

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В Лабытнанги собираются вывести на более высокий уровень подготовку по таким направлениям спорта как биатлон, лыжные гонки, стрельба из лука. В этом поможет развитие сети объектов спорта. Об этом сообщила глава администрации города Марина Трескова во время визита губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхова в Лабытнанги.

Градоначальница проинформировала о планах, связанных с перспективами развития зимних видов спорта на территории муниципалитета.

Она рассказала о модернизации горнолыжного комплекса «Октябрьский» и создании биатлонного комплекса с лыжероллерной трассой, лукодромом и спортивным залом. На его базе, помимо подготовки, можно будет проводить соревнования окружного и регионального значения. Это могло бы существенно поднять популярность занятий биатлоном среди ямальцев, а также привлечь в округ туристов, желающих стать зрителями соревнований.

В спортшколе олимпийского резерва им. Т.В. Ахатовой губернатору рассказали о достижениях воспитанников.

- Спортивная школа олимпийского резерва им. Т. Ахатовой заслуживает дальнейшего развития. Проект серьёзный, необходимо оценить масштаб. Конечно, всегда хочется максимальную планку поставить, но нужно свериться с нашими возможностями. Биатлон на Ямале должен получить поддержку, - подытожил Дмитрий Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU