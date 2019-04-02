Жительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров
В Новом Уренгое бывшую сотрудницу телекоммуникационной компании подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров. На 39-летнюю женщину завели уголовное дело.
Выяснилось, что в конце марта 2019 года она умышленно нарушила Правило, порядок и условия переоформления абонентских номеров. Северянка неправомерно произвела операцию замены сим-карты.
Незаконно передав право пользования абонентским номером потерпевшей, связистка предоставила данному лицу возможность получить сведения о телефонных переговорах и иных сообщениях потерпевшей. Этот человек сейчас разыскивается.
Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО
ИСТОЧНИК KP.RU