2019-04-02T12:23:50+03:00
Происшествия

Жительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров

Северянка произвела операцию замены сим-карты
Анна Полякова
Поделиться:
Жительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров Фото: pixabay.comЖительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое бывшую сотрудницу телекоммуникационной компании подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров. На 39-летнюю женщину завели уголовное дело.

Выяснилось, что в конце марта 2019 года она умышленно нарушила Правило, порядок и условия переоформления абонентских номеров. Северянка неправомерно произвела операцию замены сим-карты.

Незаконно передав право пользования абонентским номером потерпевшей, связистка предоставила данному лицу возможность получить сведения о телефонных переговорах и иных сообщениях потерпевшей. Этот человек сейчас разыскивается.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учёные предлагают расширить на Ямале мониторинговую сеть Росгидромета
Новоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда
Победители конкурса «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Зимние виды спорта в Лабытнанги выведут на новый уровень
Геологи привезли для кочевников сеяхинской тундры продуктовые наборы
Дорожники восстанавливают зимник Уренгой – Красноселькуп
Tele2 подводит итоги технического развития в ЯНАО
Разъяренный новоуренгоец, разбивший кувалдой машину на парковке, оказался «артистом»
Жителей Ноябрьска предупреждают об усилении ветра
Новоуренгоец заплатили 70 тысяч рублей за виртуальный автомобиль
В Лабытнанги ко Дню города откроют бассейн и ледовый корт
Новоуренгойцы победители во Всероссийском кадетском сборе
Скандалиста, устроившего драку с полицейским в Салехарде, будут судить
Аэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание
Днем на ямальские зимники пропускают только легковушки
Погода на Ямале 2 апреля: ожидаются метели при северо-западном ветре
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум - 2019
На Ямале стартовала смена для активистов Российского движения школьников
В Новом Уренгое вычислили мошенника, вербовавшего в террористы
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладок