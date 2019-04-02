Жительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров

СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-02T12:23:50+03:00

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В Новом Уренгое бывшую сотрудницу телекоммуникационной компании подозревают в нарушении тайны телефонных переговоров. На 39-летнюю женщину завели уголовное дело.

Выяснилось, что в конце марта 2019 года она умышленно нарушила Правило, порядок и условия переоформления абонентских номеров. Северянка неправомерно произвела операцию замены сим-карты.

Незаконно передав право пользования абонентским номером потерпевшей, связистка предоставила данному лицу возможность получить сведения о телефонных переговорах и иных сообщениях потерпевшей. Этот человек сейчас разыскивается.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, сообщает СУ СКР по ЯНАО

ИСТОЧНИК KP.RU