Геологи привезли для кочевников сеяхинской тундры продуктовые наборы

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-02T11:49:20+03:00

На встрече обсудили взаимоотношения оленеводов и геологов

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Геологоразведчики Верхнетиутейского лицензионного участка доставили в Сеяху Ямальского района продуктовые наборы для кочующих тундровиков. Муку, сливочное масло, чай, сахар, сгущенное молоко и варенье предоставила оленеводам на безвозмездной основе вторая геологоразведочная партия ООО «Газпром георесурс».

Приемку и выдачу продуктовых наборов организовал советник главы Ямальского района Тимофей Лаптандер. 28 и 30 марта он вместе с представителями компании встречался в стойбище с оленеводами-частниками.

Как сообщили в администрации Ямальского района, на встрече обсуждали взаимоотношения оленеводов и работников геологоразведочных партий, оказание помощи оленеводам и возможности трудоустройства. В завершение встречи обе стороны выразили надежду на скорую встречу и продолжение сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU