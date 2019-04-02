Дорожники восстанавливают зимник Уренгой – Красноселькуп

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-02T11:26:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На зимнике Уренгой – Красноселькуп семь единиц техники восстанавливают проезжую часть, уплотняют снег волокушами. Напомним, с 29 марта из-за значительного потепления проезд по сезонной автодороге днём был закрыт для всех видов транспорта, в том числе для грузовиков. Машины пропускали только ночью, когда температура воздуха опускалась ниже 0 С°.

Дорожники стараются, как можно скорее обеспечить проезд для легкового транспорта. Как сообщил начальник отдела строительства и эксплуатации автомобильных дорог Новоуренгойского филиала ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Виктор Бочкарев, работы планируют закончить к 16:00, грузовой транспорт будут пропускать с 20:00.

На всех зимниках сейчас ограничено движение. На участке Азовы – Теги автозимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) движение закрыто для всех видов транспорта до следующей зимы. Распоряжений о закрытии остальной части автозимника пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU