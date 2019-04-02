Tele2 подводит итоги технического развития в ЯНАО

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-02T11:11:03+03:00

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Мобильный оператор Tele2 подводит итоги технического развития в Ямало-Ненецком АО в 2018 году. Высокоскоростной мобильный интернет теперь доступен для 88% населения округа.

В прошлом году компания сосредоточились на развитии сети скоростного мобильного интернета в округе. Количество базовых станций 4G в регионе за прошлый год увеличилось более чем на 65%. Услуги высокоскоростного мобильного интернета сегодня доступны жителям 24 городов и населенных пунктов ЯНАО. Так, например, новые объекты связи 4G Tele2 построены в таких населенных пунктах как Салехард, Ноябрьск, Лабытнанги, Губкинский, Муравленко, Надым, Тарко-Сале, и Ямбург.

Компания реализует масштабный проект по развитию сети. Количество базовых станций с поддержкой голосовой связи – 2G – увеличилось на 11%, мобильного интернета 3G – на 16%. Доступность голосовых услуг в области составляет 99,7%, мобильного интернета 3G – 96%. Компания оказывает услуги связи на 42 месторождениях. Так, например, работы по повышению качества услуг проведены в населенных пунктах и таких месторождениях, как Тазовский, Мужи, Харп, Губкинский, Катравож, Газ-Сале, Пурпе, Новозаполярный, Ямбург, Пангоды, Самбург, а также на Ямбургском, Барсуковском, Северо-Комсомольском и Южно-Харампуровском месторождениях.

Как отметил Владимир Черемушкин, технический директор филиала Tele2 в ЯНАО, в округе растет потребность в высокоскоростном мобильном интернете. «Рост потребления интернет-трафика в ЯНАО с начала 2018 года составил 78%. Самые активные пользователи мобильного интернета – жители Нового Уренгоя, Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Лабытнанги. Особое внимание мы уделяем повышению качества и надежности сети. Технические специалисты компании провели модернизацию существующих базовых станций и оборудования систем электроснабжения и транспортной сети, что позволило увеличить качество голосовых услуг и повысить скорости мобильного интернета».

ИСТОЧНИК KP.RU