Разъяренный новоуренгоец, разбивший кувалдой машину на парковке, оказался «артистом»

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-02T10:55:08+03:00

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Полицейские Нового Уренгоя установили личность мужчины, разбившего кувалдой машину на парковке. Видео с разъяренным автомобилистом распространилось по соцсети.

На кадрах видно, как разгневанный пробкой водитель не может сдержать своих эмоций, выезд с парковки проезд на парковке у торгового центра затруднял брошенный кем-то автомобиль.

С криками «Чья эта машина?» сначала открывает дверь пустого авто. Потом из багажника своей иномарки достает кувалду и крушит «Ладу», загородившую проезд.

За кадром его сначала одобрительно подбадривают очевидцы происшествия. А потом с удивлением спрашивали: «Почему этого ненормального никто не остановит?».

Фото: vk.com

Как сообщили «Комсомольской правде – Ямал» в полиции, видео оказалось постановочным. Местный блогер, решивший привлечь к себе внимание, разбил собственный автомобиль.

«В ходе проверки личность злоумышленника установлена. Им оказался местный житель 1990 года рождения. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»», - пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Артист» вину свою признал и сожалел, что выбрал не самый удачный способ, чтобы поднять настроение северянам. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

К слову, интернет-пользователи не поддержали блогера. Узнав о его истинных намерениях, и вовсе были ошарашены. Горожане предложили ему добрыми поступками настроение поднимать, тогда и известность придет заслуженная.

«Лучше бы отдал машину, если она не нужна, воспитаннику детдома или малоимущей семье подарил, и поговорили бы о нем по телевидению, уже с добрыми словами, а не с негативом», - высказывались комментаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/700701" frameborder="0"></iframe> Новоуренгоец разбил кувалдой машину на парковке у торгового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU