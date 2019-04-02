Жителей Ноябрьска предупреждают об усилении ветра

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-02T13:09:05+03:00

Метель будет бушевать почти весь день

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На Ноябрьск снова обрушилась метель. Администрация города предупредила местных жителей об опасности при ухудшении погоды. В сообщении говорится, что вплоть до 18:00 в Ноябрьске ожидается усиление северо-западного ветра до 16 м/с, отдельные его порывы будут достигать 22 м/с. Сильный снег, метель будут бушевать буквально весь день.

Всем участникам дорожного движения власти города рекомендуют быть внимательными, а водителям соблюдать скоростной режим.

Сейчас, по данным метеорологов, в городе -1 градус, но ощущается, как -9. Идет снег, влажность 97 %. Ветер дует западного направления 8-16 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU