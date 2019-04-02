Новоуренгоец заплатили 70 тысяч рублей за виртуальный автомобиль
В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пострадал от действий афериста доверчивый горожанин, который хотел купить автомобиль дистанционным способом.
В результате 26 марта новоуренгоец, потерявший 70 тысяч рублей, обратился в полицию гражданин с заявлением. Мужчина пояснил, что на интернет-сайте нашел объявление о продаже машины и связался со продавцом. Тот пояснил, что необходимо внести предоплату в сумме 70 тысяч рублей. Ямалец перевел оговоренную сумму на счет, указанный злоумышленником. После этого аферист перестал выходить на связь.
Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, наказанием за такое мошенничество может стать лишение свободы сроком до пяти лет.
Полиция настоятельно рекомендует гражданам осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов.
ИСТОЧНИК KP.RU