Новоуренгоец заплатили 70 тысяч рублей за виртуальный автомобиль

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-02T09:59:48+03:00

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В Новом Уренгое возбудили уголовное дело о мошенничестве. Пострадал от действий афериста доверчивый горожанин, который хотел купить автомобиль дистанционным способом.

В результате 26 марта новоуренгоец, потерявший 70 тысяч рублей, обратился в полицию гражданин с заявлением. Мужчина пояснил, что на интернет-сайте нашел объявление о продаже машины и связался со продавцом. Тот пояснил, что необходимо внести предоплату в сумме 70 тысяч рублей. Ямалец перевел оговоренную сумму на счет, указанный злоумышленником. После этого аферист перестал выходить на связь.

Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, наказанием за такое мошенничество может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU