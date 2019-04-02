В Лабытнанги ко Дню города откроют бассейн и ледовый корт

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-02T09:47:33+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил ход строительства в Лабытнанги плавательного бассейна и ледового корта с искусственным льдом. Как отметил глава региона, для города оба эти объекта – долгожданные.

В ходе совещания определены сроки ввода спортобъектов в эксплуатацию. Ко Дню города Лабытнанги оба объекта планируется открыть, а эксплуатация, скорее всего, начнётся уже летом.

- Пока спортивный сезон ограничен холодным периодом. Ледовый корт с искусственным льдом позволит заниматься хоккеем и фигурным катанием круглый год. Мы уже посчитали, что сможем около 140 юных хоккеистов дополнительно привлечь к тренировкам и около 80 фигуристов, - отметила глава Администрации Марина Трескова. - Ну а спортивно-оздоровительный комплекс подарит жителям города такой долгожданный бассейн и возможности заниматься самыми разными видами спорта.

Строительство многофункциональных и современных спортивных комплексов по всему округу – приоритет политики Ямала на ближайшие годы. До 2024 года в городах и малых поселениях округа будет построено 48 новых спортивных объектов, 30 из них – будут модульными.

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ИСТОЧНИК KP.RU