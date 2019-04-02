Новоуренгойцы победители во Всероссийском кадетском сборе
Команда новоуренгойской школы имени Героя РФ В.И. Шарпатова стала победительницей XVI Всероссийского Кадетского Сбора. Масштабное мероприятие прошло в Москве в конце марта.
Его участниками стали воспитанники кадетских учебных заведений из 52 регионов России, в целом более 800 человек.
Из восьми конкурсных этапов новоуренгойские кадеты стали победителями в пяти конкурсах. Так первые места они заняли в «Исторической викторине», «Прохождении в строю с песней», «Прохождении торжественным маршем», «Встречной эстафете», «Подтягивании на перекладине». Два конкурса завершили вторыми: «Эстафету 4х100» и «Разборка-сборка автомата».
Новоуренгойская команда стала победителем в общекомандном зачете в группе кадетских школ.
В рамках слета ребята побывали на торжественном мероприятии на Соборной площади Кремля, на обзорной экскурсии по диорамному комплексу Музея Победы, сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU