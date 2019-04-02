Новоуренгойцы победители во Всероссийском кадетском сборе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-02T09:24:18+03:00

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Команда новоуренгойской школы имени Героя РФ В.И. Шарпатова стала победительницей XVI Всероссийского Кадетского Сбора. Масштабное мероприятие прошло в Москве в конце марта.

Его участниками стали воспитанники кадетских учебных заведений из 52 регионов России, в целом более 800 человек.

Из восьми конкурсных этапов новоуренгойские кадеты стали победителями в пяти конкурсах. Так первые места они заняли в «Исторической викторине», «Прохождении в строю с песней», «Прохождении торжественным маршем», «Встречной эстафете», «Подтягивании на перекладине». Два конкурса завершили вторыми: «Эстафету 4х100» и «Разборка-сборка автомата».

Новоуренгойская команда стала победителем в общекомандном зачете в группе кадетских школ.

В рамках слета ребята побывали на торжественном мероприятии на Соборной площади Кремля, на обзорной экскурсии по диорамному комплексу Музея Победы, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU