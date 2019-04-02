СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-02T09:00:03+03:00

Скандалиста, устроившего драку с полицейским в Салехарде, будут судить Фото: Ольга Крыльцова

Дебошир не хотел оказаться в камере для задержанных

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В Салехарде судят 44-летнего дебошира за избиение полицейского. Пьяный мужчина набросился с кулаками на правоохранителя 8 марта. Полицейский приехал по вызову горожанки, которая сообщила, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения скандалит и угрожает жильцам дома.

Правонарушителя доставили в отделение. Мужчина до этого держался спокойно и в сопровождении участкового уполномоченного полиции зашел в здание. Однако внезапно он нанес ударил полицейского по лицу лица, потом схватил его за руку и добавил кулаком в плечо. Агрессора остановили коллеги полицейского.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, на предварительном следствии мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Нападение на сотрудника полиции пояснил тем, что не хотел оказаться в камере для задержанных.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU