Скандалиста, устроившего драку с полицейским в Салехарде, будут судить
В Салехарде судят 44-летнего дебошира за избиение полицейского. Пьяный мужчина набросился с кулаками на правоохранителя 8 марта. Полицейский приехал по вызову горожанки, которая сообщила, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения скандалит и угрожает жильцам дома.
Правонарушителя доставили в отделение. Мужчина до этого держался спокойно и в сопровождении участкового уполномоченного полиции зашел в здание. Однако внезапно он нанес ударил полицейского по лицу лица, потом схватил его за руку и добавил кулаком в плечо. Агрессора остановили коллеги полицейского.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, на предварительном следствии мужчина раскаялся и полностью признал свою вину. Нападение на сотрудника полиции пояснил тем, что не хотел оказаться в камере для задержанных.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.
ИСТОЧНИК KP.RU