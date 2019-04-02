2019-04-02T08:20:14+03:00
Общество

Аэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание

Расписание будет действовать до конца октября
Анна Полякова
Поделиться:
Аэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание Фото: newurengoy.ruАэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

Новоуренгойский аэропорт до конца октября будет работать по летнему расписанию, на которое перешел 31 марта. Маршрутная сеть крупнейшего ямальского авиаузла на этот период состоит из 18 регулярных направлений. Осуществлять транспортировку пассажиров будут 7 авиаперевозчиков. Еще 6 перевозчиков будут летать вахтовым методом по 10 направлениям.

Самым популярным регулярным направлением летней навигации остается Москва, в столицу России из аэропорта газовой столицы будет выполняться 5 рейсов ежедневно. Среди других наиболее востребованных российских направлений: Тюмень – 9 рейсов в неделю, Екатеринбург – 8 рейсов в неделю (из них 4 рейса с транзитной посадкой в Салехарде), Уфа, Новосибирск – до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – 3 рейса в неделю, и другие.

В летнем расписании пассажирам Ямала будут доступны два курортных направления – в Краснодар и Симферополь. Еженедельные рейсы из Нового Уренгоя в столицу Кубани и в Крым с 18 мая по субботам и с 6 июня по четвергам соответственно будет выполнять авиакомпания «Ямал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учёные предлагают расширить на Ямале мониторинговую сеть Росгидромета
Новоуренгойский свидетель вербовки в террористы ждет суда
Победители конкурса «Семья Ямала» получат по 250 тысяч рублей
Зимние виды спорта в Лабытнанги выведут на новый уровень
Жительницу Нового Уренгоя обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров
Геологи привезли для кочевников сеяхинской тундры продуктовые наборы
Дорожники восстанавливают зимник Уренгой – Красноселькуп
Tele2 подводит итоги технического развития в ЯНАО
Разъяренный новоуренгоец, разбивший кувалдой машину на парковке, оказался «артистом»
Жителей Ноябрьска предупреждают об усилении ветра
Новоуренгоец заплатили 70 тысяч рублей за виртуальный автомобиль
В Лабытнанги ко Дню города откроют бассейн и ледовый корт
Новоуренгойцы победители во Всероссийском кадетском сборе
Скандалиста, устроившего драку с полицейским в Салехарде, будут судить
Днем на ямальские зимники пропускают только легковушки
Погода на Ямале 2 апреля: ожидаются метели при северо-западном ветре
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум - 2019
На Ямале стартовала смена для активистов Российского движения школьников
В Новом Уренгое вычислили мошенника, вербовавшего в террористы
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладок