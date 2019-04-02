Аэропорт Нового Уренгоя перешел на летнее расписание

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-02T08:20:14+03:00

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Новоуренгойский аэропорт до конца октября будет работать по летнему расписанию, на которое перешел 31 марта. Маршрутная сеть крупнейшего ямальского авиаузла на этот период состоит из 18 регулярных направлений. Осуществлять транспортировку пассажиров будут 7 авиаперевозчиков. Еще 6 перевозчиков будут летать вахтовым методом по 10 направлениям.

Самым популярным регулярным направлением летней навигации остается Москва, в столицу России из аэропорта газовой столицы будет выполняться 5 рейсов ежедневно. Среди других наиболее востребованных российских направлений: Тюмень – 9 рейсов в неделю, Екатеринбург – 8 рейсов в неделю (из них 4 рейса с транзитной посадкой в Салехарде), Уфа, Новосибирск – до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – 3 рейса в неделю, и другие.

В летнем расписании пассажирам Ямала будут доступны два курортных направления – в Краснодар и Симферополь. Еженедельные рейсы из Нового Уренгоя в столицу Кубани и в Крым с 18 мая по субботам и с 6 июня по четвергам соответственно будет выполнять авиакомпания «Ямал».

ИСТОЧНИК KP.RU