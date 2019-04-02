СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-02T08:03:09+03:00

Днем на ямальские зимники пропускают только легковушки Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Ямальские зимники 2 апреля по-весеннему работают с ограничениями. Так днем пропускают на трассы автомобили только до 3,5 тонн. Такой режим действует с 08-00 до 20-00 на сезонных дорогах «Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале». С 20-00 до 08-00 эти трассы доступны уже для машин до 30 тонн.

На зимнике «Салехард – Надым» круглосуточное ограничение веса машин. Разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. Движение грузовых авто ограничено до особого распоряжения.

Сезонная автодорога «Уренгой – Красноселькуп» открыта с 20-00 по 08-00 для полноприводных машин до 20 тонн. Грузовые авто временно не допускаются.

Напомним, с 1 апреля 2019 года закрыт участок «Азовы – Теги» для всех видов транспортных средств.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU