2019-04-02T08:03:09+03:00
Общество

Днем на ямальские зимники пропускают только легковушки

Трассы работают с ограничениями
Анна Полякова
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Днем на ямальские зимники пропускают только легковушки Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОДнем на ямальские зимники пропускают только легковушки Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Ямальские зимники 2 апреля по-весеннему работают с ограничениями. Так днем пропускают на трассы автомобили только до 3,5 тонн. Такой режим действует с 08-00 до 20-00 на сезонных дорогах «Лабытнанги – Мужи – Азовы –Теги» и «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале». С 20-00 до 08-00 эти трассы доступны уже для машин до 30 тонн.

На зимнике «СалехардНадым» круглосуточное ограничение веса машин. Разрешено движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. Движение грузовых авто ограничено до особого распоряжения.

Сезонная автодорога «Уренгой – Красноселькуп» открыта с 20-00 по 08-00 для полноприводных машин до 20 тонн. Грузовые авто временно не допускаются.

Напомним, с 1 апреля 2019 года закрыт участок «Азовы – Теги» для всех видов транспортных средств.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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