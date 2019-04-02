2019-04-02T05:30:46+03:00
Общество

Погода на Ямале 2 апреля: ожидаются метели при северо-западном ветре

Температура воздуха 0 ... -3 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 2 апреля: ожидаются метели при северо-западном ветре Фото: 89.mchs.gov.ruПогода на Ямале 2 апреля: ожидаются метели при северо-западном ветре Фото: 89.mchs.gov.ru
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Во вторник, 2 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде -2 градуса, малооблачно, без осадков, ветер западный 9 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса, пасмурно, снегопад будет идти почти весь день, северо-западный ветер 14 м/с с порывами до 24 м/с.

В Новом Уренгое -2 градуса, пасмурно, небольшой снег в первой половине дня, ветер северо-западный 9 с порывами до 13 м/с.

В Надыме -1 градус, утренняя солнечная погода днем сменится на пасмурную, вечером пойдет снег, ветер северо-западный 12 с порывами до 16 м/с.

В Губкинском около ноля градусов, пасмурно, в первой половине дня снегопад, ветер северо-западный 13-20 м/с.

В Тарко-Сале 0 градусов, пасмурно, снег – в течение дня, ветер северо-западный 10 м/с.

В Муравленко -2 градуса, пасмурно, в первой половине дня пройдет сильный снег, ветер северо-западный 14 – 20 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, пасмурно, кратковременный снег – в середине дня, ветер западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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