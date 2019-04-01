На Ямале стартовала смена для активистов Российского движения школьников

1 Апр 16:02 2019-04-01T16:08:35+03:00

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Окружная молодёжная профильная смена для участников и руководителей Российского движения школьников и ученического самоуправления стартовала накануне в Ноябрьске. На шесть дней она объединит 90 ямальских активистов движения.

Участников слета ждут мастер-классы, образовательные сессии и тренинги, они узнают, что такое личный бренд в цифровом пространстве, какие бывают навыки эмоционального интеллекта, вместе создадут школьную редакцию.

Освоение техник креативного мышления, мероприятие «Твой взгляд», образовательные модули по направлениям «Ямал – моя малая Родина», тренинг «Добровольчество через всю жизнь», мастер-классы «Soft skills» – это часть образовательной программы, которая ожидает всех участников в этом году, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU