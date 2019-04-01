В Новом Уренгое вычислили мошенника, вербовавшего в террористы

1 Апр 15:40 2019-04-01T16:12:23+03:00

Аферист обещал ямальцу за 400 тысяч увезти в Сирийскую Арабскую Республику

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На жителя Нового Уренгоя, сторонника террористической организации, завели уголовное дело о мошенничестве. Мужчина организовал сбор денег на финансирование выезда в Сирию с целью вступления в ряды запрещенной международной террористической организации. Жертвой мошеннических действий злоумышленника стал местный житель, которого вербовщик ввел в заблуждение.

31 января горожанин обратился в полицию с заявлением. В феврале сотрудники ОМВД России по г. Новый Уренгой совместно с коллегами РУ ФСБ России по Тюменской области установили личность афериста.

Выяснилось, что с сентября по октябрь 2017 года злоумышленник обманом получил от заявителя 400 000 рублей, пообещав вывезти его в Сирийскую Арабскую Республику для участия в деятельности международной террористической организации. Однако условия договоренности не выполнил и потратил деньги на собственные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество», сообщает УМВД России по ЯНАО. Ранее в отношении фигуранта был вынесен приговор Приволжского окружного военного суда за «Содействие террористической деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU