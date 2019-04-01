2019-04-01T15:00:12+03:00
Происшествия

Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладок

Продавать запрещенное вещество он не собирался
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладокНовоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладокФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое 17-летнего юношу подозревают в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. По данным следствия, 7 и 25 марта 2019 года парень доставал наркотики из закладок в тайниках, расположенных в подъездах жилых домов.

Его задержали 25 марта во время оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре молодого человека правоохранители обнаружили незаконно приобретенные наркотические средства в крупном размере, которые держал при себе. Продавать запрещенное вещество он не собирался.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Юноша признает свою вину и раскаивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум - 2019
На Ямале стартовала смена для активистов Российского движения школьников
В Новом Уренгое вычислили мошенника, вербовавшего в террористы
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Глава Ямала вручил жилищный сертификат молодой семье в Лабытнанги
Лучшего ямальского педагога назовут в Губкинском
В Тазовский район прибыла новая дорожная и коммунальная техника
В Новом Уренгое уголовному делу о пьяном вождении дали ход
За лучшее признание в любви надымским семьям вручат призы
На трассе под Ноябрьском легковушка влетела под грузовик: есть пострадавшие
В селе Самбург прошел массовый медосмотр населения
Новый сезон тюменских ярмарок откроют в Надыме
Новоуренгойка «забронировала» у мошенника номер в гостинице
«Еду на Ямал»: студенты из Арктики приняли участие в фестивале
59 городов России примут «Зелёный Марафон»
Жители Салехарда голосованием выбирают имена новым детсадам
Чемпионат России по биатлону: в копилке ямальской спортсменки золото и серебро
В Салехарде осудили семейную пару, избившую полицейских
28 молодых семей Лабытнанги получили жилищные соцвыплаты
В новоуренгойскую больницу поступили аппараты «искусственная почка»
На трассе Сургут-Салехард в перевернувшейся машине пострадал ребенок
На Ямале начнут работать новые камеры для обнаружения лесных пожаров
Участок зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги стал непригодным для проезда
Погода на Ямале 1 апреля: плюсовая температура при юго-западном ветре