Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладок

1 Апр 14:58 2019-04-01T15:00:12+03:00

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В Новом Уренгое 17-летнего юношу подозревают в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере. По данным следствия, 7 и 25 марта 2019 года парень доставал наркотики из закладок в тайниках, расположенных в подъездах жилых домов.

Его задержали 25 марта во время оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре молодого человека правоохранители обнаружили незаконно приобретенные наркотические средства в крупном размере, которые держал при себе. Продавать запрещенное вещество он не собирался.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Юноша признает свою вину и раскаивается.

ИСТОЧНИК KP.RU