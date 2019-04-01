Глава Ямала вручил жилищный сертификат молодой семье в Лабытнанги

1 Апр 14:43 2019-04-01T14:49:26+03:00

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил сертификат на получение жилищной субсидии многодетной семье из Лабытнанги. С Иваном и Людмилой Посаженниковыми глава региона встретился во время рабочей поездки.

Молодые родители воспитывают двух сыновей и дочку. Живут в съёмной квартире. В очередь на получение субсидии они встали в 2014 году. Участие в региональной программе «Обеспечение жильём молодых семей» позволит Посаженниковым приобрести собственную квартиру. Сумма сертификата для этой ямальской семьи составила 1 миллион 764 тысячи рублей, или 35% от расчётной стоимости жилья.

В списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2019 году - вошли 28 семей из города Лабытнанги. Всего же на участие в программе заявились более 3000 семей Ямала. В этом году соцвыплаты получат около 700 молодых семей, участвующих в обоих направлениях.

- Наша задача – чтобы каждый год необходимое финансирование позволяло не наращивать очереди, - заявил Дмитрий Артюхов.

В бюджете 2019 года на программу предусмотрен миллиард рублей. По инициативе губернатора Ямала финансирование увеличили втрое. В программу внесли ряд важных поправок. Во-первых, субсидию на покупку жилья на первичном рынке увеличили до 40 процентов от его расчётной стоимости. Во-вторых, участникам, чей возраст близок к 36-ти, предоставили возможность встать в отдельную очередь. Раньше при достижении 36 лет участники из программы выбывали, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU