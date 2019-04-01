2019-04-01T14:17:47+03:00
Общество

Лучшего ямальского педагога назовут в Губкинском

Победителей конкурса объявят 4 апреля
Анна Полякова
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На Ямале определят лучшего педагога региона. Центром главного события года в сфере образования стал Губкинский. В городе собрались лучшие учителя и воспитатели округа, здесь проходит ежегодный конкурс профессионального мастерства. За звание «Педагог года» борются 20 работников дошкольного образования и 13 преподавателей школ.

Конкурс проходит в Губкинском, потому что в 2018 году победительницей окружного этапа стала Татьяна Шмаленюк, преподаватель информатики губкинской школы №7.

2 апреля объявят лауреатов. В финал выйдут по 5 участников от воспитателей и от учителей. Они продолжат соревноваться в испытаниях «Мастер-класс» и «Педагогический совет».

3 апреля финалисты должны будут представить свои педагогические проекты. Для всех участников конкурса свои семинары проведут победители Всероссийского конкурса «Педагог года-2018». Решающим испытанием станет «Круглый стол образовательных политиков», он и определит победителей конкурса, их объявят 4 апреля в ДК «Нефтяник».

- Ваши коллективы, ваши города и посёлки – весь округа вами гордиться. Впереди вас ждут не только конкурсные испытания, но и сюрпризы, которые мы подготовили, чтобы вас порадовать. Несмотря на результаты, знайте: мы выбираем лучших из лучших, - подчеркнул глава Губкинского Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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