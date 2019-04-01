В Тазовский район прибыла новая дорожная и коммунальная техника

1 Апр 13:51 2019-04-01T16:12:59+03:00

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Автопарки поселений Тазовского района пополнились новой дорожной и коммунальной техникой. Всего было приобретено десять спецавтомобилей для качественного содержания дорожной сети и ЖКХ.

Для районного центра пришел бульдозер. Пять вакуумных автоцистерн для поселка Тазовский и Газ-Сале. В Антипаюту в скором времени будут доставлены бульдозер, фронтальный погрузчик и самосвал. Для Находки был приобретен водовоз для обеспечения жителей села чистой питьевой водой.

Как сообщил замначальника департамента имущественных и земельных отношений администрации района Виталий Федоров, сейчас на стадии торгов находятся еще несколько единиц техники: автогидроподъемник и другая коммунальная техника, в том числе для самого отдаленного поселения района – Гыды.

Техника приобреталась в рамках муниципальной программы Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015 - 2025 годы». Сумма субсидии, выделенной из средств ямальской казны, составляет около 70 миллионов рублей. Размер софинансирования местного бюджета – более 2,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU