В Новом Уренгое уголовному делу о пьяном вождении дали ход
На жителя Нового Уренгоя завели уголовное дело. Злостный нарушитель ПДД в очередной раз сел пьяным за руль. В августе 2017 года мужчина был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.
В феврале 2018 года он снова был задержан сотрудниками ДПС на одной из улиц города за аналогичное нарушение.
В марте его привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев, хотя повторное нарушение предусматривало законом уголовное преследование.
Тогда прокуратура города направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном наказании.
Теперь ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщает региональное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU