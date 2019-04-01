В Новом Уренгое уголовному делу о пьяном вождении дали ход

1 Апр 13:37 2019-04-01T13:39:22+03:00

Автомобилист в очередной раз задержан пьяным за рулем

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На жителя Нового Уренгоя завели уголовное дело. Злостный нарушитель ПДД в очередной раз сел пьяным за руль. В августе 2017 года мужчина был признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Тогда ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 7 месяцев.

В феврале 2018 года он снова был задержан сотрудниками ДПС на одной из улиц города за аналогичное нарушение.

В марте его привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 8 месяцев, хотя повторное нарушение предусматривало законом уголовное преследование.

Тогда прокуратура города направила материалы проверки для решения вопроса об уголовном наказании.

Теперь ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU