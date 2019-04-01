2019-04-01T13:03:24+03:00
Общество

За лучшее признание в любви надымским семьям вручат призы

Конкурсанты должны проявить творческие способности
Анна Полякова
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Конкурс «Семья – 2019» пройдет в Надымском районе. Его участниками станут полные семьи с детьми до 18 лет, а также семейные пары, пока не имеющие детей.

Конкурс состоит из пяти этапов. Семьям предстоит творческая презентация, креативное признание в любви, проверка кулинарных способностей. Еще одним состязанием станет озвучка отрывка из известного фильма и импровизация.

Семьи-победители в различных номинациях будут награждены ценными призами и дипломами. Активные участники конкурса получат сувениры, сообщает администрация Надымского района.

Заявку на участие необходимо подать до 29 апреля 2019 года в Управление по физической культуре, спорту молодежной политике и туризму. По условиям конкурса, супруги должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории Надымского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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