За лучшее признание в любви надымским семьям вручат призы
Конкурс «Семья – 2019» пройдет в Надымском районе. Его участниками станут полные семьи с детьми до 18 лет, а также семейные пары, пока не имеющие детей.
Конкурс состоит из пяти этапов. Семьям предстоит творческая презентация, креативное признание в любви, проверка кулинарных способностей. Еще одним состязанием станет озвучка отрывка из известного фильма и импровизация.
Семьи-победители в различных номинациях будут награждены ценными призами и дипломами. Активные участники конкурса получат сувениры, сообщает администрация Надымского района.
Заявку на участие необходимо подать до 29 апреля 2019 года в Управление по физической культуре, спорту молодежной политике и туризму. По условиям конкурса, супруги должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории Надымского района.
ИСТОЧНИК KP.RU