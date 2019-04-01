СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-01T12:51:15+03:00

На трассе под Ноябрьском легковушка влетела под грузовик: есть пострадавшие Фото: группа «Происшествие Ноябрьск» vk.com

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На 244 км автодороги Сургут – Салехард рано утром 1 апреля легковой автомобиль залетел под прицеп грузовика. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Mercedes-Benz Actros случилось в 05:23 местного времени.

К месту происшествия были направлены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

Фото: 89.mchs.gov.ru

Очевидцы происшествия фотографии с места аварии опубликовали в группе «Происшествие Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что водитель отвлекся от управления автомобилем. Спереди сидела его дочь, а сзади 2 девочки лет 16-ти, у них многочисленные травмы. Одна из них потеряла сознание.

Всех троих пассажиров забрала попутная машина в сторону Ноябрьска. Водитель остался на месте происшествия, у него травма руки.

ИСТОЧНИК KP.RU