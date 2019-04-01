2019-04-01T12:51:15+03:00
Происшествия

На трассе под Ноябрьском легковушка влетела под грузовик: есть пострадавшие

Пассажиров попутка увезла в больницу
Анна Полякова
Поделиться:
На трассе под Ноябрьском легковушка влетела под грузовик: есть пострадавшие Фото: группа «Происшествие Ноябрьск» vk.comНа трассе под Ноябрьском легковушка влетела под грузовик: есть пострадавшие Фото: группа «Происшествие Ноябрьск» vk.com
Изменить размер текста:

На 244 км автодороги СургутСалехард рано утром 1 апреля легковой автомобиль залетел под прицеп грузовика. Как сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО, столкновение автомобилей Hyundai Solaris и Mercedes-Benz Actros случилось в 05:23 местного времени.

К месту происшествия были направлены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

Фото: 89.mchs.gov.ru

Фото: 89.mchs.gov.ru

Очевидцы происшествия фотографии с места аварии опубликовали в группе «Происшествие Ноябрьск» социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что водитель отвлекся от управления автомобилем. Спереди сидела его дочь, а сзади 2 девочки лет 16-ти, у них многочисленные травмы. Одна из них потеряла сознание.

Всех троих пассажиров забрала попутная машина в сторону Ноябрьска. Водитель остался на месте происшествия, у него травма руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске 3-4 апреля пройдет Югорский промышленный форум - 2019
На Ямале стартовала смена для активистов Российского движения школьников
В Новом Уренгое вычислили мошенника, вербовавшего в террористы
При поддержке Сбербанка в Тюмени прошел VI Всероссийский конкурс по 3D-моделированию и 3D-печати «ВЗДумай»
Новоуренгойского подростка задержали с наркотиками из закладок
Глава Ямала вручил жилищный сертификат молодой семье в Лабытнанги
Лучшего ямальского педагога назовут в Губкинском
В Тазовский район прибыла новая дорожная и коммунальная техника
В Новом Уренгое уголовному делу о пьяном вождении дали ход
За лучшее признание в любви надымским семьям вручат призы
В селе Самбург прошел массовый медосмотр населения
Новый сезон тюменских ярмарок откроют в Надыме
Новоуренгойка «забронировала» у мошенника номер в гостинице
«Еду на Ямал»: студенты из Арктики приняли участие в фестивале
59 городов России примут «Зелёный Марафон»
Жители Салехарда голосованием выбирают имена новым детсадам
Чемпионат России по биатлону: в копилке ямальской спортсменки золото и серебро
В Салехарде осудили семейную пару, избившую полицейских
28 молодых семей Лабытнанги получили жилищные соцвыплаты
В новоуренгойскую больницу поступили аппараты «искусственная почка»
На трассе Сургут-Салехард в перевернувшейся машине пострадал ребенок
На Ямале начнут работать новые камеры для обнаружения лесных пожаров
Участок зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги стал непригодным для проезда
Погода на Ямале 1 апреля: плюсовая температура при юго-западном ветре