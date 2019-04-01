В селе Самбург прошел массовый медосмотр населения

1 Апр 12:20 2019-04-01T12:24:25+03:00

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В течение 3 последних дней мобильная бригада специалистов Тарко-Салинской ЦРБ обследовала население Самбурга. Местных жителей осмотрели офтальмолог, психиатр, хирург, уролог, фтизиатр, рентгенолог, терапевт и врач УЗИ-диагностики.

На флюорографе проверили 500 человек - это практически четверть населения села. В результате выявило одно подозрение на туберкулез. Данный пациент осмотрен врачом-фтизиатром, ему назначено дополнительное обследование.

По результатам УЗИ-диагностики из 195 пациентов с хроническими заболеваниями у одного больного выявлен цирроз печени, желче-каменная болезнь впервые диагностирована 7 людям, у 2 обнаружены образования надпочечников. У беременной пациентки обнаружена патология плода, будущая мама транспортирована в Тарко-Сале для дальнейшего наблюдения.

Вместе с проведением профосмотров и диспансеризации была организована подчищающая иммунизация жителей села и близлежащих стойбищ коревой вакциной, в ходе которой были привиты 80 человек, 92 тундровикам поставили вакцину против сибирской язвы.

Кроме того, медики взяли для исследования 250 проб на ВИЧ-инфекцию, напомнили селянам о принципах здорового образа жизни, вреде курения и алкоголя, сообщает администрация Пуровского района.

К слову, общая численность населения Самбурга составляет чуть более двух тысяч человек, из них около 1700 — представители коренных малочисленных народов Севера. Вскоре в Самбугре предстоит обследование детского населения: на 8 апреля запланирован вылет в национальное село расширенной бригады из 11 врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU