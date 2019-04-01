2019-04-01T12:05:25+03:00
Экономика

Новый сезон тюменских ярмарок откроют в Надыме

Горожанам предложат свежие продукты напрямую от производителя
Анна Полякова
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Тюменские товаропроизводители открывают новый сезон ярмарок на Ямале Фото: правительство ЯНАОТюменские товаропроизводители открывают новый сезон ярмарок на Ямале Фото: правительство ЯНАО
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Тюменские товаропроизводители вновь везут на Ямал свою продукцию. Новый сезон ярмарок открывают в этом году 5 апреля в Надыме.

Как сообщили в администрации города, с 9 утра на площади возле бульвара Стрижова горожанам предложат свежие продукты напрямую от производителя по привлекательным ценам.

На первой в этом году ярмарке горожане смогут приобрести мясо птицы, свинина, говядина, крольчатина, масло, молочная и кисломолочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, рапсовое масло.

Напомним, между Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской областью действет Соглашение о сотрудничестве по организации выездных ярмарок тюменских сельскохозяйственных товаропроизводителей. Традиционные ярмарки проводятся по утвержденному графику и охватывают восточную часть округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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