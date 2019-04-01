2019-04-01T11:53:32+03:00
Происшествия

Новоуренгойка «забронировала» у мошенника номер в гостинице

Доверчивая северянка потеряла 27 тысяч рублей
Анна Полякова
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Новоуренгойка «забронировала» у мошенника номер в гостиницеНовоуренгойка «забронировала» у мошенника номер в гостиницеФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Нового Уренгоя стала жертвой мошенничества, когда пыталась забронировать номер в гостинице для летнего отдыха. 18 марта она обратилась в полицию с заявлением, пояснив, что неизвестный обманом завладел ее деньгами.

Выяснилось, что женщина оформила путевку на интернет-сайте. Она созвонилась с администратором, который сказал, что ей необходимо внести предоплату. Женщина перевела 27 000 рублей на счет, указанный злоумышленником. После этого лжедминистратор перестал выходит на связь.

Как сообщили УМВД России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказанием за преступление может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, осуществлять бронирование номеров в гостиницах в сети Интернет только с проверенных сайтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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