1 Апр 11:07 2019-04-01T11:14:30+03:00

«Еду на Ямал»: студенты из Арктики приняли участие в фестивале Фото: правительство ЯНАО

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Более сорока ямальских студентов-отличников, обучающихся в вузах Тюмени, участвовали в I молодёжном фестивале «Еду на Ямал». Его суть в укреплении мотиваций молодежи после учебы вернуться на малую родину – в регион с великим будущим – молодых людей, получивших высшее образование.

Ежегодно представительство округа в Тюменской области приглашает в гости ямальских студентов, сообщает правительство ЯНАО.

Специально для ребят – будущих специалистов в различных отраслях организовали круглый стол. Ребята задавали вопросы о том, какие перспективы ждут их в округе после окончания учёбы.

Во встрече приняли участие первый замдиректора депздрава ЯНАО Кирилл Трапезников, старший помощник прокурора ЯНАО по кадрам в отставке Жанна Котлярова и мастер спорта России международного класса по лыжным гонкам, призёр многих соревнований международного и всероссийского значения Артём Норин.

Опытом в получении грантовой поддержки поделился Алексей Ушаков, художественный руководитель «Экспериментального Шекспировского театра», девятикратный победитель конкурсов Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU