Жители Салехарда голосованием выбирают имена новым детсадам

1 Апр 10:41 2019-04-01T10:46:11+03:00

Дошкольные учреждения появятся в 2021 году

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Жители ямальской столицы могут сами выбрать названия новым детским садам. Салехардцам предлагают принять участие в опросе и голосовании.

Как уже сообщалось ранее, в окружном центре в 2021 году будут построены три новых детских сада на 240 мест каждый. Дошкольные учреждения появятся в микрорайоне «Солнечный», «Удача» и в районе проспекта Молодежи.

«У жителей города есть уникальная возможность предложить своё яркое, оригинальное и лаконичное название новому детскому саду. Для этого необходимо зайти на портал живемнасевере.рф/ платформа «Предлагай!»», - сообщает администрация Салехарда.

Участие в кампании по сбору идей позволит жителям города высказать своё мнение и быть сопричастными к присвоению имени детскому саду.

ИСТОЧНИК KP.RU