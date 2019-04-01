Жители Салехарда голосованием выбирают имена новым детсадам
Жители ямальской столицы могут сами выбрать названия новым детским садам. Салехардцам предлагают принять участие в опросе и голосовании.
Как уже сообщалось ранее, в окружном центре в 2021 году будут построены три новых детских сада на 240 мест каждый. Дошкольные учреждения появятся в микрорайоне «Солнечный», «Удача» и в районе проспекта Молодежи.
«У жителей города есть уникальная возможность предложить своё яркое, оригинальное и лаконичное название новому детскому саду. Для этого необходимо зайти на портал живемнасевере.рф/ платформа «Предлагай!»», - сообщает администрация Салехарда.
Участие в кампании по сбору идей позволит жителям города высказать своё мнение и быть сопричастными к присвоению имени детскому саду.
ИСТОЧНИК KP.RU