2019-04-01T10:17:51+03:00
Спорт

Чемпионат России по биатлону: в копилке ямальской спортсменки золото и серебро

2 апреля на эстафету выйдут женские команды
Анна Полякова
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Чемпионат России по биатлону: в копилке ямальской спортсменки золото и серебро Фото: yanao.ruЧемпионат России по биатлону: в копилке ямальской спортсменки золото и серебро Фото: yanao.ru
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В Тюмени продолжается чемпионат России по биатлону. В субботу, 30 марта, в гонке преследования ямальская спортсменка Лариса Куклина завоевала золотую медаль. В воскресенье, 31 марта, Лариса в масс-старте на 12,5 км стала серебряным призёром. Завтра, 2 апреля, на эстафету выйдут женские команды, сообщает департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мастер спорта России международного класса по биатлону тренируется под руководством Александра Дегтярева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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