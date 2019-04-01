В Салехарде осудили семейную пару, избившую полицейских
В Салехарде семейную пару признали виновной в избиении полицейских и оштрафовали. Инцидент произошел ночью 6 января. Правоохранители выехали на вызов - жильцам одного дома требовалась помощь полиции.
Около подъезда общественный порядок нарушала нетрезвая компания. Сотрудники органов попросили дебоширов сесть в автомобиль и проехать в отдел полиции для составления административных протоколов. Один из мужчин агрессивно отреагировал на слова полиции. Тогда правоохранителям пришлось применить физическое воздействие.
Приятель дебошира решил помочь агрессивному приятелю и пустил в ход кулаки. Удары пришлись по лицу. Его супруга, решив поддержать мужа, второму полицейскому расцарапала ногтями лицо.
В ходе предварительного следствия семейная пара раскаялась и полностью признала свою вину.
Приговорами суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, женщине – в размере 10 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU