2019-04-01T09:50:14+03:00
Происшествия

В Салехарде осудили семейную пару, избившую полицейских

Жена поддержала агрессивного мужа и исцарапала лицо правоохранителя
Анна Полякова
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В Салехарде осудили семейную пару, избившую полицейскихВ Салехарде осудили семейную пару, избившую полицейскихФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде семейную пару признали виновной в избиении полицейских и оштрафовали. Инцидент произошел ночью 6 января. Правоохранители выехали на вызов - жильцам одного дома требовалась помощь полиции.

Около подъезда общественный порядок нарушала нетрезвая компания. Сотрудники органов попросили дебоширов сесть в автомобиль и проехать в отдел полиции для составления административных протоколов. Один из мужчин агрессивно отреагировал на слова полиции. Тогда правоохранителям пришлось применить физическое воздействие.

Приятель дебошира решил помочь агрессивному приятелю и пустил в ход кулаки. Удары пришлись по лицу. Его супруга, решив поддержать мужа, второму полицейскому расцарапала ногтями лицо.

В ходе предварительного следствия семейная пара раскаялась и полностью признала свою вину.

Приговорами суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, женщине – в размере 10 тысяч рублей, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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