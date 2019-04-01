28 молодых семей Лабытнанги получили жилищные соцвыплаты

1 Апр 09:11 2019-04-01T09:13:43+03:00

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В Лабытнанги еще 28 семей решат в этом году свои жилищные вопросы. Градоначальница Марина Трескова вручила молодым семьям свидетельства о праве на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий. За счет средств ямальского бюджета господдержку получают 17 семей, за счет федеральных средств - 11 семей.

Среди обладателей свидетельств есть семья с особенным ребёнком и 2 многодетные семьи, сообщили в администрации города.

В списках потенциальных участников жилищной программы состоит еще 202 семьи. С 2004 года 746 молодых семей города уже приобрели квартиры.

Управление жилищной политики администрации города работает индивидуально с каждой семьей, желающей воспользоваться государственной поддержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU