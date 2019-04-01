2019-04-01T08:51:53+03:00
Общество

В новоуренгойскую больницу поступили аппараты «искусственная почка»

Замещающую диализную терапию получают 27 местных жителей
Анна Полякова
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Городскую больницу Нового Уренгоя пополнили два новых аппарата «искусственная почка» немецкой фирмы. Ими заменят часть техники с отработанным ресурсом отделения диализа и эфферентных методов детоксикации. Общая стоимость оборудования составляет более шести миллионов рублей, закуплены они за счёт фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО.

– Обновление оборудования – всегда радостное событие и для медицинского персонала, и для пациентов, – отметила заведующая отделением диализа и эфферентных методов детоксикации Новоуренгойской ЦГБ Любовь Рыжих.

Сейчас в клинике замещающую диализную терапию получают 27 местных жителей с утраченными функциями почек. Трижды в неделю они проходят процедуру очистки крови. Без «искусственной почки» и квалифицированной медпомощи их жизнь была бы невозможна.

Как сообщили в депздраве ЯНАО, сеанс длится от четырех до пяти часов. За это время аппарат перекачивает до 120 литров крови – это в несколько раз больше общего объема крови пациента. В диализаторе диализная жидкость поглощает токсины и лишнюю воду, отфильтровывает и удаляет их из крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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