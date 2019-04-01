На трассе Сургут-Салехард в перевернувшейся машине пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-01T08:11:25+03:00

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На 244 км трассы Сургут-Салехард в ДТП пострадал 6-летний ребенок. Авария произошла 31 марта около 21.00 часов. Известно, что водитель автомобиля Nissаn не справился с управлением. В кювете машина перевернулась.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, автомобилист не выбрал безопасную скорость. В результате ДТП травмы получил маленький пассажир. При оформлении ДТП установлено, что ребенок перевозился без специального детского удерживающего устройства.

По данным регионального ведомства, за прошедшие выходные на дорогах автономного округа зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых травмирован 1 ребенок. С начала 2019 года в 1376 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 141 травмирован, в их числе 18 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU