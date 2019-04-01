На Ямале начнут работать новые камеры для обнаружения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 07:50 2019-04-01T07:50:43+03:00

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На Ямале презентовали окружную интегрированную систему раннего обнаружения лесных пожаров. В регионе сейчас работает 14 современных IP-камер с высоким разрешением: по две – в микрорайоне Вынгапуровский (Ноябрьск), Красноселькупе, Надыме и Аксарке. В Салехарде, включая посёлок Пельвож, за пожарной ситуацией в лесной зоне следят шесть камер.

Ещё две камеры, функционирующие в рамках пилотного проекта в Лабытнанги, в начале апреля начнут работать в штатном режиме. Также системой будет охвачен Приуральский и Шурышкарский районы. Кроме того, рассматриваем запуск системы на месторождениях газа – территории не менее пожароопасной, чем лесная зона.

Сначала камера видеонаблюдения фиксирует появление дыма, затем система определяет координаты и площадь возгорания. Сигнал о пожаре со всеми исходными данными в считанные секунды получают диспетчеры.

«Ростелеком» предложил объединить систему мониторинга за лесными пожарами и систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера. Это позволит сократить время для принятия оперативных решений при возникновении природных пожаров, сообщает правительство ЯНАО.

- В 2018 году в течение пожароопасного сезона система показала свою эффективность, так на территории Ноябрьского лесничества обнаружено 6 лесных пожаров, что составляет 40% от общего количества зарегистрированных там возгораний, - комментирует директор департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Владимир Галуза.

Он отметил, что благодаря оперативному реагированию на Ямале серьезно уменьшились площади пожаров по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, удаётся минимизировать затраты на тушение, увеличивая эффективность патрулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU