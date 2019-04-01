Участок зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги стал непригодным для проезда

СЕГОДНЯ 06:04 2019-04-01T06:04:21+03:00

На Ямале закрывают участок зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Движение для транспорта будет закрыто

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На Ямале 1 апреля на участке Азовы – Теги зимника Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги (в границах ЯНАО) движение для всех видов транспорта будет закрыто. Сезонная трасса стала непригодной для проезда из-за продолжительного потепления. На зимнике образовалась колейность, движение машин стало затруднительным.

Как пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО, при таких условиях движение на участках небезопасно и возможны чрезвычайные ситуации.

На зимней автодороге установили информационные щиты и запрещающие дорожные знаки «Въезд запрещен».

Напомним, за состоянием зимника можно следить в режиме реального времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в разделе «Online-камеры».

Информацию о работе сезонных трасс можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU