Погода на Ямале 1 апреля: плюсовая температура при юго-западном ветре
В понедельник, 1 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +2 градуса, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 7 м/с.
В Ноябрьске +1 градус, пасмурно, в середине дня пройдет кратковременный снег, юго-западный ветер 8 м/с.
В Новом Уренгое около ноля градусов, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.
В Надыме +2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 7 м/с.
В Губкинском +1 градус, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 9 м/с.
В Тарко-Сале +1 градус, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7 м/с.
В Муравленко +1 градус, облачно, в первой половине дня пройдет небольшой кратковременный снег, ветер юго-западный 7 м/с.
В Лабытнанги +2 градуса, облачно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 6 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU