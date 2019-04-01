2019-04-01T05:28:16+03:00
Общество

Погода на Ямале 1 апреля: плюсовая температура при юго-западном ветре

В Ноябрьске и Муравленко пройдет небольшой снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 1 апреля: плюсовая температура при юго-западном ветреПогода на Ямале 1 апреля: плюсовая температура при юго-западном ветреФото: Анна Полякова
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В понедельник, 1 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +2 градуса, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 7 м/с.

В Ноябрьске +1 градус, пасмурно, в середине дня пройдет кратковременный снег, юго-западный ветер 8 м/с.

В Новом Уренгое около ноля градусов, малооблачно, без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.

В Надыме +2 градуса, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 7 м/с.

В Губкинском +1 градус, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 9 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7 м/с.

В Муравленко +1 градус, облачно, в первой половине дня пройдет небольшой кратковременный снег, ветер юго-западный 7 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, облачно, осадки не ожидаются, ветер юго-западный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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