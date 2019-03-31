Дерзкая пуровчанка нагло воспользовалась сном мужчины

31 Март 15:34 2019-03-31T18:19:11+03:00

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Совместное распитие алкоголя жительница города Тарко-Сале Пуровского района приняла как очень близкие отношения. Женщина, не задумываясь, взяла телефон спящего мужчины и ретировалась из гостей.

Как сообщает УМВД ЯНАО, 28 марта в полицию Пуровского района обратился местный житель с заявлением о кражи сотового телефона. Заявителю причинен ущерб на сумму около шести тысяч рублей.

Оперативники по горячим следам задержали местную ранее судимую жительницу г. Тарко-Сале, причастную к хищению чужого имущества. Выяснилось, что накануне пропажи телефона заявитель распивал спиртное совместно со злоумышленницей. Воспользовавшись моментом, когда мужчина уснул, 38-летняя таркосалинка похитила сотовый телефон, лежавший на прикроватной тумбочке, и скрылась. В отделе полиции задержанная дала признательные показания, похищенный сотовый телефон выдала сотрудникам добровольно.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU