На Ямале презентовали систему раннего обнаружения лесных пожаров

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-31T11:52:31+03:00

Сигнал о пожаре со всеми исходными данными в считанные секунды получают диспетчеры

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Накануне в Ямало-Ненецком автономном округе презентовали интегрированную систему для оперативного обнаружения и мониторинга лесных пожаров. Знакомтсов с ней состоялось в Салехарде на базе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства ЯНАО.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин, система позволяет обнаружить лесной пожар на начальной стадии горения.

Инновационный сервис представляет собой аппаратно-программный комплекс, включающий точки видеомониторинга, систему оптической локации дыма, серверную платформу, специальное программное обеспечение, геоинформационную систему, средства обеспечения безопасности и каналы передачи данных.

Сначала камера видеонаблюдения фиксирует появление дыма, затем система определяет координаты и площадь возгорания. Сигнал о пожаре со всеми исходными данными в считанные секунды получают диспетчеры и принимают все необходимые меры по предотвращению возможных неблагоприятных последствий.

Было отмечено, что в 2018 году в течение пожароопасного сезона система показала свою эффективность, а именно – с помощью неё только на территории Ноябрьского лесничества обнаружено шесть лесных пожаров, что составляет 40% от общего количества зарегистрированных там возгораний. Благодаря оперативному реагированию на Ямале значительно уменьшились площади пожаров по сравнению с прошлыми годами.

ИСТОЧНИК KP.RU