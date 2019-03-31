Жителя Салехарда отправили под суд за зверское избиение знакомого

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-31T10:12:45+03:00

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После жестокого избиения во время пьяной вечеринки жителю Салехарда потребовалась срочная помощь медиков. О поступлении пострадавшего в больницу врачи сообщили полицейским.

Как рассказали в пресс-службе УМВД ЯНАО, в декабре 2018 года в дежурную часть салехардской полиции поступило сообщение из приемного отделения Салехардской окружной клинической больницы о том, что к ним доставлен 39-летний мужчина с многочисленными телесными повреждениями.

Выяснилось, что 30 ноября 2018 года вечером к потерпевшему в гости пришли знакомые, с которыми он стал распивать спиртные напитки. Вскоре между хозяином квартиры и 26-летним неоднократно судимым мужчиной возникла ссора. Уголовник стал жестоко избивать гостеприимного хозяина, а после чего покинул место происшествия. Согласно заключению эксперта, телесные повреждения, причиненные пострадавшему, квалифицируются как тяжкий вред здоровью человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Уголовное дело расследовано и с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Салехардский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU