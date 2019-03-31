СЕГОДНЯ 06:57 2019-03-31T06:57:47+03:00

Погода на Ямале 31 марта: снег и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

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На Ямале в воскресенье 31 марта усилился и пошёл мокрый снег, местами с дождем.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале в воскресенье пасмурно, небольшой снег с дождем. 0, +2 градус. Ветер до 21 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе в воскресенье облачно, небольшой снег. Температура на прежнем уровне, ветер до 18 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме в воскресенье пасмурно, небольшой снег, температура -1, +1 градус, ветер до 19 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги в воскресенье облачно, небольшой снег, температура -2, -5 градусов, ветер 6-12 метров в секунду.

В Мужах в воскресенье переменная облачность, небольшой снег, температура 0, +1 градус, ветер до 12 метров в секунду.

В Яр-Сале в воскресенье переменная облачность, небольшой снег, температура днем на прежнем уровне, ветер до 14 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU