Погода на Ямале 31 марта: снег и сильный ветер
На Ямале в воскресенье 31 марта усилился и пошёл мокрый снег, местами с дождем.
В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале в воскресенье пасмурно, небольшой снег с дождем. 0, +2 градус. Ветер до 21 метров в секунду.
В Тазовском и Красноселькупе в воскресенье облачно, небольшой снег. Температура на прежнем уровне, ветер до 18 метров в секунду.
В Новом Уренгое и Надыме в воскресенье пасмурно, небольшой снег, температура -1, +1 градус, ветер до 19 метров в секунду.
В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги в воскресенье облачно, небольшой снег, температура -2, -5 градусов, ветер 6-12 метров в секунду.
В Мужах в воскресенье переменная облачность, небольшой снег, температура 0, +1 градус, ветер до 12 метров в секунду.
В Яр-Сале в воскресенье переменная облачность, небольшой снег, температура днем на прежнем уровне, ветер до 14 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU